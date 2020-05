Vader Immortal : A Star Wars VR Series : les trois épisodes seront disponibles cet été sur le PSVR !

En voilà une bonne nouvelle ! A l’occasion du Star Wars Day, ILMxLAB vient de confirmer que les trois épisodes de Vader Immortal : A Star Wars VR Series, déjà disponibles depuis de nombreux mois sur Oculus Rift et Oculus Quest, débarqueront cet été sur le PSVR. Largement déserté par les devs en ce début d’année, le PSVR pourrait donc retrouver quelques couleurs, d’autant plus que l’on attend toujours la sortie européenne de Good Goliath ainsi bien sûr que les très attendus Gorn et The Walking Dead Saints & Sinner. Bref, l’été sera nettement plus chaud que le printemps sur le PSVR, et ce n’est pas seulement une question de température. L’action de Vader Immortal se déroule entre les Episode IV et VI (oui, vous avez bien lu !). Le joueur incarne un contrebandier seul maitre à bord de son vaisseau spatial Windfall ; l’aventurier solitaire est accompagné dans sa quête par le droïde ZOE3 et bien sûr, le gameplay prévoit plusieurs affrontements dantesques au sabre laser. Hâte !