A 9 ans, il développe un jeu de tir pour détruire le coronavirus

Lupo Daturi ne manque pas de ressources. Ce petit garçon de 9 ans est confiné à Milan depuis le 8 mars, et c’est peu dire que ce multi-passionné (Karaté, Ski, Natation et ordinateur) a su optimiser son temps de confinement. Le jeune Lupo n’a mis en effet que quelques jours pour « développer » un jeu de tir (sur PC) dans lequel le joueur doit détruire le COVID-19 ! Bien que très simple d’apparence, le jeu reprend le gameplay inaltérable d’Astéroïd, le célèbre jeu d’arcade. On notera toutefois que le jeu a été réalisé en Scratch, un langage de programmation graphique à vocation éducative, ce qui atténue un poil la portée de l’ « exploit ». Sans surprise, le shoot anti-COVID de Lupo Daturi est rapidement devenu viral sur la toile.

📹 Lupo Daturi, jeune italien de 9 ans confiné chez lui à Binasco, près de Milan, a conçu un jeu vidéo dont le but est de détruire virtuellement le Covid-19 #AFP pic.twitter.com/HTV4OFoYw7 — Agence France-Presse (@afpfr) April 26, 2020