Sony dévoile la (probable) technologie des PS Move du PlayStation VR 2 (vidéo)

Dans le relatif désert d’annonces consistantes autour de la PlayStation 5, le joueur impatient n’a plus d’autre choix que de « gratter » les différents papiers de recherche ou les brevets de Sony pour en savoir un peu plus sur la PS5 et le PSVR 2. Et une fois n’est pas coutume, la pioche a été excellente : un papier de recherche portant sur une technologie d’ « Evaluation of Machine Learning Techniques for Hand Pose Estimation on Handheld Device with Proximity Sensor » (ouf !) s’accompagne d’une vidéo d’un prototype de contrôleur VR qui a toutes les chances d’être l’ébauche du PS Move du PSVR 2 ! Ce contrôleur next gen ressemble à un joystick maintenu à hauteur de main par des straps.

Des capteurs situés sur la surface du joystick permettent d’évaluer la position de chaque doigt, ce qui autorise une large gamme d’actions particulièrement précises (comme de tenir des objets avec deux doigts par exemple, ou de pianoter). L’œil averti note que la reconnaissance des mouvements des mains/doigts s’effectue sans aucun recours à une caméra extérieure, à l’instar des casque PCVR de type Oculus. Last but nos least, ce prototype de PS Move 2.0 fait écho à un brevet déposé il y a quelques mois par Sony. Au vu de l’avancement des recherches publiées, il ne faudra pas trop compter sur des PS Move 2.0 (et un PSVR 2) d’ici l’année 2022… au moins.