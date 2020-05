Télécoms : O2 et Virgin Media discutent pour fusionner au Royaume-Uni

L’opérateur mobile O2 et le câblo-opérateur Virgin Media pourraient fusionner. Les deux groupes sont actuellement en train de discuter pour former un ensemble au Royaume-Uni.

Telefónica, qui détient O2, étudie différentes options depuis que la Commission européenne a empêché en 2016 un rachat de sa filiale au Royaume-Uni par l’opérateur Three, contrôlé par CK Hutchison Holdings, pour 10,3 milliards de livres (11,7 milliards d’euros).

Un rapprochement entre O2 et Virgin Media modifierait le paysage des télécoms au Royaume-Uni aux dépens des opérateurs Three et Vodafone qui ne possèdent ni l’un ni l’autre un réseau fixe pour leur clientèle grand public.

Il pourrait aussi permettre à Telefónica de monétiser partiellement O2 et donc de réduire son endettement, qui atteignait 37,74 milliards d’euros fin 2019, tout en conservant une présence au Royaume-Uni, l’un de ses marchés stratégiques avec l’Espagne, l’Allemagne et le Brésil. En l’état des discussions, la piste privilégiée est la création d’une coentreprise à 50-50.

Au dernier comptage, O2 dispose de 25,8 millions de clients mobiles. Virgin Media revendique pour sa part six millions d’abonnés à ses offres de télévision par câble et 3,3 millions de clients dans la téléphonie mobile.