Twitch a préparé un répertoire de l’e-sport

Alors que l’e-sport atteint un pic de popularité sans précédent, et que de plus en plus de spectateurs se connectent pour pouvoir suivre leurs jeux préférés et les événements qui y sont liés, surtout en cette période de confinement, il peut devenir très difficile de s’y retrouver sans passer un temps considérable à faire des recherches. C’est pourquoi Twitch vient de lancer une page dédiée à un répertoire de l’e-sport, pour que ses utilisateurs puissent accéder au contenu souhaité plus facilement. Une fonction qui devrait s’avérer bien utile dans les temps à venir.

Ainsi, on pourra retrouver sur cette page un listing des parties de tournoi actuellement en cours, le tout trié par jeu. Mais les différents joueurs professionnels y seront également répertoriés, et des recommandations seront proposées aux utilisateurs selon leur historique de visionnement. L’apparition de cette page va aider bien des utilisateurs tant le contenu de la plateforme est divers et massif : si YouTube a décroché l’exclusivité pour les ligues Overwatch et Call of Duty, tout le reste se trouve sur Twitch. Et avec un répertoire comme celui-ci, le site se place en incontournable de l’e-sport.