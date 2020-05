Disney fera don d’un million de dollars issus de ses ventes de masques

Aux Etats-Unis,Disney va commencer à commercialiser des masques à l’effigie des nombreux personnages et univers acquis par le studio, avec entre autres Star Wars, Pixar ou encore Marvel. Mais ce n’est pas tout, puisque la firme a également annoncé qu’un million de masques seraient donnés à des communautés particulièrement touchées, en collaboration avec Medshare. De plus, tous les bénéfices issus de la vente de masques aux US entre l’arrivée sur le marché et le 30 septembre, soit jusqu’à un million de dollars, seront également directement reversés à l’association caritative.

Les masques ont été conçus selon un design approuvé par la CDC, et devraient permettre de réduire la propagation du virus. Ils ne sont cependant pas faits pour être utilisés par les professionnels de santé. Ces masques sont disponibles directement sur le site de Disney, par packs de 4 pour le prix de 19.99 dollars. Différentes tailles sont proposées, avec bien entendu des tailles adaptées aux enfants. Toujours d’après les détails du site, ces masques devraient être disponibles d’ici le 15 juillet. Charles Redding, le PDG de Medshare, a déclaré que « les dons de Disney auront un impact fort dans les communautés » dont l’organisation s’occupe.