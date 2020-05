Marvel publiera à nouveau des comics à la fin du mois

Bonne nouvelle pour les fans : Marvel va recommencer à publier ses comics d’ici la fin du mois de mai, même si on ne sait pas encore qui pourra sortir s’en acheter avec les mesures de confinement. La firme a en effet posté un communiqué de presse dans lequel il est confirmé qu’à partir du 27 mai, les nouveautés comics seraient à nouveau produites et vendues, qu’il s’agisse du format physique ou du numérique. C’est donc la reprise pour les séries hebdomadaires, mais aussi pour les nouvelles collections, qui seront vraisemblablement distribuées par Diamond : l’entreprise a en effet déclaré reprendre son activité à la fin du mois du mai, ce qui serait une bien heureuse coïncidence.

La reprise sera maigre en contenu, c’est rien de le dire : Amazing Spider-Man #43, Avengers #33, Marauders #10, Star Wars: Doctor Aphra #1, and Venom #25 seront les seules sorties de cette dernière semaine de mai. La décision peut sembler prématurée, étant donné que beaucoup de pays gros consommateurs de comics sont encore sous le coup de mesures de confinement assez lourdes. Mais il faut bien reprendre un jour, et on peut au moins se dire que les artistes auront à nouveau droit à un salaire décent.