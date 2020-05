L’Uber AI bat tous les records sur les jeux Atari 2600

Deepmind n’a plus le monopole de l’intelligence artificielle capable de comprendre les principes des jeux Atari. Une équipe de chercheurs travaillant sur l’Uber AI vient en effet de mettre au point un nouvel algorithme, le Go Explore, très compétent dans le domaine : d’après les premiers retours, il aurait permis de finir les jeux de cette console avec des scores « surhumains », même sur les titres auparavant difficiles à comprendre pour l’IA. On parle notamment de Montezuma’s Revenge et de Pitfall, qui sont d’ordinaire bien difficiles à battre pour des algorithmes basés sur des systèmes d’apprentissage similaires.

Mais venir à bout de jeux datant de l’Antiquité du jeu vidéo n’était évidemment pas le but principal de ces recherches : l’équipe cherche avant tout à utiliser ce genre de compétences dans des tâches qu’un robot pourrait accomplir dans la vie réelle. On espère par exemple que des systèmes de ce genre pourraient mener à une navigation améliorée pour des robots, voire même à une certaine application pratique en ce qui concerne les voitures autonomes. Aussi performants que soient les véhicules du marché à l’heure actuelle, ils ne sont probablement pas encore capables de nous battre sur Pong.