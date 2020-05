Préparez le Star Wars Day avec des soldes sur les jeux de la franchise

Avis aux joueurs PC, petits et grands, c’est l’occasion parfaite de compléter sa collection ou de se lancer dans l’aventure : pour préparer le 4 mai, journée de Star Wars dans le monde (parce que May the fourth…) les boutiques en ligne de jeu vidéo ont préparé des soldes sur la majorité des titres de la licence. Que ce soit Steam, GOG, ou même le Humble Store, tous proposent en effet des prix intéressants sur les jeux Star Wars. Des mythiques RPG Knights of the Old Republic au très bon shooter Republic Commandos, en passant par les jeux d’aventure Jedi Knight et The Force Awakens pour arriver au titre stratégique Galactic Battlegrounds, il devrait y en avoir pour tous les goûts.

Notons également que les serveurs du Battlefront original ont été revus afin qu’il soit plus facile de rejoindre des parties en ligne crossplay entre GOG et Steam, une bonne occasion de (re)découvrir le jeu. Quoi qu’il en soit, la liste est bien trop longue pour être recopiée, aussi nous vous conseillons vivement d’aller directement sur les boutiques en question pour trouver votre bonheur avant la fin des soldes.