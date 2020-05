Raspberry Pi lance son appareil photo à systèmes de lentilles interchangeables

Voilà qui aura le mérite de réjouir les bricoleurs : Raspberry Pi vient de lancer un appareil photo dédié à ses petits ordinateurs, le Raspberry Pi High Quality Camera. Pour seulement une cinquantaine de dollars, l’appareil rejoint donc la gamme de l’entreprise aux côtés du Raspberry Pi Camera Module V2. Cependant, à ce prix, il ne sera pas possible de se servir directement de l’appareil, puisqu’il faudra également acheter une lentille, et c’est là que la principale fonctionnalité de cette nouveauté brille : l’engin est vendu avec la possibilité de changer les systèmes de lentilles à tout moment.

Cet appareil photo était à l’origine prévu pour les caméras : il s’agit d’un capteur Sony IMX477 en 12.3 Megapixels. Et si ses caractéristiques restent globalement dans la moyenne de ce qu’on attend de la part d’une caméra de téléphone portable, les lentilles sont réellement l’élément qui va faire la différence et produire des clichés bien plus précis que ceux des smartphones. Pour ceux que cette nouveauté intéresse, il suffit de se rendre directement sur le site du constructeur, qui devrait contenir toutes les informations et spécificités techniques dont vous aurez besoin.