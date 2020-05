Blue Origin et Space X vont concevoir l’appareil lunaire de la NASA

La NASA vient d’annoncer qui sont les grands gagnants qui ont décroché des contrats pour travailler sur l’engin qui sera utilisé pour son prochain alunissage, et surprise surprise, les start-ups ont le vent en poupe : Blue Origin, l’entreprise de Jeff Bezos, mais aussi SpaceX, du célèbre Elon Musk, ainsi que Dynetics ont été choisis. Ainsi, pour ses nombreux travaux très prometteurs, Blue Origin repart avec 579 millions de dollars, tandis que Dynetics a gagné 253 millions de dollars grâce à Sierra Nevada, et que SpaceX et son projet Starship ont décroché 125 millions de dollars.

Ainsi, ces entreprises sous contrat auront donc jusqu’à février 2021 pour proposer des « missions de démonstration. » Après ce délai, la NASA choisira au moins deux des entreprises pour travailler directement sur les systèmes qui serviront au voyage, et ce jusqu’au jour du lancement. Mais ces sommes d’argent ne sont pas offertes : les firmes devront travailler d’arrache-pied sous une pression très forte, étant donné que le gouvernement des Etats-Unis est déterminé à lancer son prochain alunissage et ses prochains astronautes sur la lune d’ici 2024, ce qui laisse très peu de temps pour un tel projet.