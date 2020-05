Summer Game Fest : Quatre mois d’annonces autour du jeu vidéo

Alors que la crise a retiré les principales conférences permettant aux développeurs et constructeurs de faire connaître leurs jeux et consoles, ces derniers doivent se tourner vers des solutions alternatives. En effet, la disparition de conférences comme l’E3, la GDC et la Gamescom cette année est un coup dur pour la communication des studios. C’est pourquoi Geoff Keighley, des Game Awards, a travaillé en partenariat avec des éditeurs pour créer le Summer Game Fest, un festival en ligne qui devrait permettre aux acteurs de l’industrie de pouvoir faire la promotion de leurs nouveautés.

Et on s’attend à retrouver les grands pontes habituels : 2K, Activision, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard, Bungie, CD Projekt Red, Digital Extremes, Electronic Arts, Square Enix, Riot Games, Valve et Warner Bros on tous confirmé leur participation. On devrait donc se retrouver avec du contenu, le festival commençant au mois de mai, et se terminant à la fin du mois d’aout. En plus des annonces et actualités traditionnelles, on nous promet également des petites surprises, comme par exemple des démos et autres versions d’essai des titres présentés. Rendez-vous en tout cas sur le site officiel de l’événement pour recevoir les alertes en temps réel et ne rien rater des annonces.