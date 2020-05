Warcraft 3 : Reforged a droit à un gros correctif

Blizzard avait su frapper fort en annonçant l’arrivée de Reforged, la nouvelle version du mythique Warcraft 3, supposée combler les fans vétérans avec une campagne déjà connue refaite à neuf, mais aussi du contenu inédit. Malheureusement, quand le titre est sorti, c’était la douche froide pour bien des joueurs : des bugs comme s’il en pleuvait, un jeu pas si joli que ça, une expérience originale pas toujours respectée, et surtout la fusion des serveurs WC3 originaux avec ceux de la nouvelle version, bien moins fournis en fonctionnalités et options.

Mais le studio n’abandonne pas son investissement, et tente petit à petit de rendre le jeu plus agréable. C’est en tout cas ce qui ressort du dernier patch, le 1.32.5 : on retrouve par exemple une modification de certains models pour les rendre plus cohérents avec l’expérience globale, tandis que certains visuels ont été modifiés pour coller un peu plus à l’ambiance Warcraft 3 originale. On note également le retour tant attendu du mode solo en parties custom, ou encore la mise à jour de certaines animations de portraits. Les patch notes sont disponibles directement sur le site de l’éditeur.