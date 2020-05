Amazon aurait menti au Congrès, Jeff Bezos appelé pour témoigner

Il y a peu, une enquête du Wall Street Journal avait été publiée, dévoilant une façade bien peu flatteuse d’Amazon : la firme aurait récupéré puis utilisé les données des vendeurs tiers utilisant la plateforme pour concevoir ses propres produits, et les mettre en vente en tant que concurrents directs. Mais en plus de ne pas être en accord avec la politique et les conditions d’utilisation du service, le géant de la vente en ligne s’est mis dans une position bien difficile, puisqu’il avait affirmé au Congrès américain n’avoir jamais recouru à ces pratiques. Ce genre de mensonge est bien entendu parfaitement illégal, et c’est précisément pour cette raison que Jeff Bezos, le PDG, va devoir témoigner.

L’annonce en elle-même n’est pas une bonne nouvelle pour Amazon, et le timing n’arrange pas les choses : il y a trois jours, le sénateur Josh Hawley avait demandé au Department of Justice d’ouvrir une enquête criminelle sur la société. De plus, premier mai oblige, de nombreux employés d’Amazon et de Whole Foods, tous deux détenus par Bezos, ont prévu des congés maladie et des grèves pour dénoncer les conditions de travail, plus précisément la sécurité jugée inadéquate pendant la crise du COVID-19.