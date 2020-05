The Last of Us 2 : Sony prend la parole et sait qui a publié les fuites

Sony a pris la parole concernant les fuites de The Last of Us Part II qui ont été publiées sur Internet il y a quelques jours et ont dévoilé d’importants éléments de l’histoire. C’est plus qu’embêtant sachant que le premier The Last of Us a un scénario réellement développé tel un film et les joueurs s’attendent à la même chose, voire mieux pour la suite.

D’où vient la fuite ? Une rumeur qui s’est propagée indiquait qu’un ancien employé de Naughty Dog, le studio qui développe le jeu, voulait se venger de son employeur après un conflit. Sony annonce aujourd’hui que ce n’est pas le cas. Dans une déclaration, Sony dit :

SIE a identifié les principales personnes responsables de la publication non autorisée des ressources de TLOU2. Elles ne sont pas affiliées à Naughty Dog ou à SIE. Nous ne sommes pas en mesure de faire d’autres commentaires car les informations font l’objet d’une enquête en cours. Nous sommes impatients du moment où The Last of Us Part II sera entre vos mains et nous avons hâte que vous puissiez profiter pleinement de l’expérience le 19 juin.

The Last of Us Part II sera exclusivement disponible sur PlayStation 4 et sera disponible le 19 juin. Ni Sony ni Naughty Dog ne disent si une version PlayStation 5 verra le jour, mais c’est fort possible.