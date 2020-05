La NASA autorise gratuitement la production de ses respirateurs

Les constructeurs automobiles comme Tesla ne sont pas les seuls à avoir mis la main à la pâte pour participer à l’effort de guerre et aider pendant la crise du COVID-19. Alors que les Etats-Unis subissent de plein fouet le virus avec une accumulation de décès et de cas qui atteint des sommets, les hôpitaux du pays sont en cruel manque de matériel. C’est pourquoi la NASA et ses ingénieurs ont travaillé dur pour développer un respirateur artificiel à haute pression, qui a reçu l’approbation de la FDA (Foods and Drugs Administration).

L’agence spatiale cherche désormais une entreprise de l’industrie médicale pour produire l’appareil en question. Et parce que la vie n’a pas de prix, le respirateur non plus : son design sera fourni royalty-free, et ce jusqu’à la fin de l’épidémie. D’après les premiers retours, le VITAL (pour Ventilator Intervention Technology Accessible Locally) serait non seulement plus simple à produire que les autres machine du genre, mais également plus facile du point de vue de la maintenance, avec une durée de vie estimée à quatre mois, ce qui en fait une solution adéquate pour la crise en cours. Ce respirateur a été développé en seulement 37 jours, durant lesquels les employés de l’agence ont travaillé corps et âme, et il ne devrait pas être bien difficile de trouver un partenaire.