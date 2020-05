LinkedIn utilise l’IA pour aider ses utilisateurs à faire leurs entretiens d’embauche

Alors que la crise sanitaire révèle peu à peu la crise économique tapie derrière, le chômage devrait atteindre des taux records, et ce partout dans le monde. C’est pourquoi LinkedIn, en plus des outils mis en place l’année dernière, a déployé des méthodes fonctionnant grâce à l’intelligence artificielle pour aider ses utilisateurs à être plus efficaces lors de leurs entretiens d’embauche, l’étape la plus importante et bien souvent la plus redoutée dans la démarche de la recherche d’emploi.

Ainsi, grâce à cette intelligence artificielle, l’entraînement devrait devenir plus facile, et plus constructif. L’idée est simple : les questions classiques de ces entretiens sont posées (entre autres les forces, les faiblesses, où on se voit dans cinq ans, ce genre de banalités) et le candidat voit ses réponses enregistrées. Le logiciel analyse alors non seulement le fond, mais aussi la forme pour donner une évaluation et des pistes pour s’améliorer. Le rythme de l’élocution, la fréquence d’utilisation de mots de remplissage, mais aussi les phrases qu’il faut absolument éviter font partie de l’équation, ce qui permet d’avoir un retour précis avant le jour J.