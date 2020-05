Reddit retire ses chat-rooms un jour seulement après leur déploiement

Reddit avait pour ambitieux projet d’accompagner son célèbre site de chat-rooms qui permettraient aux utilisateurs de converser en direct, et après quelques tests, a décidé de déployer cette nouvelle fonction, Start Chatting, sans crier gare mercredi. Seulement, en jouant sur cet effet de surprise, le site a également réussi à se mettre à dos sa communauté de modérateurs, ce qui n’est jamais une bonne idée. Et pour cause : la fonction a été retirée du site jusqu’à nouvel ordre hier, soit à peine un jour après avoir été mise en place.

Les premiers tests avaient eu des retours plutôt positifs, ce qui a sans doute poussé Reddit à sortir sa fonction rapidement, mais modérateurs comme utilisateurs ont vivement réagi dans les commentaires de l’annonce de cette nouveauté. Et le site se retrouve en effet à poser un problème majeur : les modérateurs ne disposent d’aucun moyen de contrôler ce qui s’y passe, et ne peuvent donc pas maintenir l’ambiance souhaitée sur le reste de la plateforme en dégageant les trolls et autres arnaqueurs qui sont légion sur le net. Ce qui est particulièrement dangereux pour certains groupes vulnérables, comme ceux créés pour les survivants d’agression, de harcèlement ou de viol.