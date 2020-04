Zoom dit ne pas avoir 300 millions d’utilisateurs finalement

Zoom annonçait récemment avoir 300 millions d’utilisateurs. C’était impressionnant, surtout que le cap des 200 millions d’utilisateurs avait été atteint au début de mars. En comparaison, il y avait 10 millions d’utilisateurs en décembre. Mais il y a problème : Zoom n’a pas 300 millions d’utilisateurs.

La plateforme de vidéoconférence admet avoir fait une erreur dans son comptage. Une mise à jour a été faite sur son blog pour annoncer qu’il y a en réalité 300 millions de participants à des réunions virtuelles. Quelle est la différence ? Un participant peut être compté plusieurs fois. Si vous avez cinq vidéoconférences sur Zoom dans la journée, vous êtes compté cinq fois. Les 300 millions de personnes évoquées au départ n’étaient donc pas 300 millions d’utilisateurs différents et cela a son importance.

« Nous sommes ravis et fiers d’aider plus de 300 millions de participants aux réunions quotidiennes à rester en contact pendant cette pandémie », a déclaré Zoom à The Verge. « Dans un billet de blog du 22 avril, nous avons involontairement qualifié ces participants d' »utilisateurs » et de « personnes ». Lorsque nous nous sommes rendu compte de cette erreur, nous avons adapté la formulation à « participants ». C’était un véritable oubli de notre part », a poursuivi la plateforme… qui ne dit toujours pas combien elle a réellement d’utilisateurs.

En face, Microsoft Teams dispose de 75 millions d’utilisateurs au quotidien (en hausse de 70% sur un mois) et de 200 millions de participants à des réunions virtuelles. Pour sa part, Google Meet dit accueillir trois millions de nouveaux utilisateurs chaque jour et compte plus de 100 millions de participants.