Plus de 75 millions d’utilisateurs quotidiens pour Microsoft Teams

Les applications et logiciels de communication en visio-conférence sont sans aucun doute les grands gagnant de la crise du COVID-19. Impossible en effet de parler de cette période dans l’industrie sans évoquer Zoom, qui était parti pour écraser le marché jusqu’à la controverse qui a entouré sa sécurité pour le moins douteuse. Les autres acteurs se sont alors engouffrés dans la place laissée par l’application, et Microsoft Teams semble avoir réussi son opération, puisque l’entreprise revendique désormais plus de 75 millions d’utilisateurs quotidiens pour son logiciel.

C’est Satya Nadella, PDG de Microsoft, qui a dévoilé ces chiffres durant une rencontre avec les investisseurs. Elle a d’ailleurs profité de l’occasion pour offrir un chiffre record : en une journée, 200 millions de participants à des meetings ont été enregistrés. De plus, deux tiers des utilisateurs utiliseraient la plateforme afin d’interagir avec des fichiers, ou de collaborer directement dessus. Et avec plus de 250 millions de versions d’Office 365 vendues dans le monde, ces chiffres n’ont probablement pas fini de monter, et Microsoft ne manque pas de moyens pour convaincre les utilisateurs de sa suite de passer sur Teams.