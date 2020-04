Chrome : Google veut réduire le spam et les faux avis pour les extensions

Google veut faire du nettoyage au niveau du Chrome Web Store, l’espace qui recense les extensions pour Chrome. Plus de 200 000 extensions sont disponibles au total selon Google.

De nouvelles règles sont annoncées pour limiter le spam et les faux avis. Dans le détail :

— Les développeurs ou leurs affiliés ne doivent pas publier sur le Chrome Web Store des extensions multiples qui offrent des expériences ou des fonctionnalités redondantes.

— Les extensions ne doivent pas comporter de métadonnées trompeuses, mal formatées, non descriptives, non pertinentes, excessives ou inappropriées. Les développeurs doivent fournir une description claire et bien rédigée. Les témoignages d’utilisateurs non attribués ou anonymes dans la description de l’application ne sont pas non plus autorisés.

— Les développeurs ne doivent pas tenter de manipuler le placement des extensions dans le Chrome Web Store. Cela inclut la manipulation des notes, des avis ou du nombre d’installations par des moyens illégitimes.

— Les extensions ayant pour seul but d’installer ou de lancer une autre application, un autre thème, une autre page Web ou une autre extension ne sont pas autorisées.

— Les extensions qui abusent ou sont associées à l’abus de notifications par l’envoi de spam, de publicités, de promotions, de tentatives de phishing ou de messages indésirables qui nuisent à la navigation de l’utilisateur ne sont pas autorisées. Les extensions qui envoient des messages au nom de l’utilisateur sans lui donner la possibilité de confirmer le contenu et les destinataires ne sont pas non plus autorisées.

Ces règles sont en place dès maintenant et les développeurs d’extensions ont jusqu’au 27 août 2020 pour les adopter. Passée cette date, toute extension qui ne respectera pas les règles pourra être supprimée par Google.