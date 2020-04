Des sites Amazon finissent sur la liste américaine des plateformes à contrefaçons

L’administration Trump vient d’infliger un nouveau coup dur à Amazon : le géant de la vente en ligne vient en effet d’apparaître sur une liste bien peu flatteuse. Le gouvernement des Etats-Unis publie chaque année un rapport sur les « marchés notoires de la contrefaçon et des produits pirates », et les sites du Canada, du Royaume-uni, de l’Allemagne, de la France et de l’Inde ont été affichés. De quoi faire un bien mauvais coup de pub à la firme, puisqu’il s’agit de la première entreprise basée aux Etats-Unis à être apparue dans l’histoire de cette liste.

Amazon a bien vite répondu, et sa défense est loin d’être convaincante : il s’agirait tout simplement d’une « vendetta personnelle » visant l’entreprise, plus précisément son PDG Jeff Bezos. Mais la révélation de ce secret de Polichinelle ne surprendra pas grand monde, puisqu’il suffit d’aller sur le site deux minutes pour tomber sur des violations évidentes de copyright. De plus, avec un champion de l’évasion fiscale et des conditions de travail bien floues comme Amazon, on peut comprendre que le gouvernement resserre enfin l’étau sur la firme.