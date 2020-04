Google Meet est désormais disponible pour tous, gratuitement

Nouveau coup dur pour Zoom ? Google vient en effet d’annoncer que Google Meet (ex-Hangouts), sa solution de chat-visio multi-utilisateurs, est désormais disponible pour tous, et surtout, gratuitement. Jusqu’ici, Google Meet était réservé aux seules entreprises et au secteur de l’éducation via G Suite, une contrainte qui a donc été levée. Dans le détail, il suffira de disposer d’un compte Google pour s’inscrire à ce service capable de supporter de sessions de chat jusqu’à 100 personnes (250 pour les entreprises).

Mieux encore, les sessions Google Meet n’auront plus de limites de durée (jusqu’à la date du 30 septembre), alors même que Zoom ne peut aller au delà de quelques dizaines de minutes. Il va falloir pousser les tables pour les visio-apéros : lors d’une session de chat vidéo, Google Meet peut afficher simultanément jusqu’à 16 participants ! Histoire de mettre encore plus de pression sur le très populaire Zoom, Google précise que Google Meet enregistre depuis peu 3 millions de nouveaux abonnés… chaque jour !