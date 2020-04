Le champion Overwatch quitte le jeu pour Valorant

Depuis quelques années maintenant, et principalement à la sortie d’Overwatch, Activision-Blizzard a misé gros sur la croissance de l’e-sport, au niveau de son économie comme de sa popularité dans le monde. Force est de constater que cette décision a plutôt réussi au studio, qui a consolidé sa position d’acteur majeur dans le secteur. Mais quand on vous disait lors du déluge d’annonces de Riot Games l’année dernière que l’entreprise derrière League of Legends n’avait pas peur de s’attaquer aux plus grands, il faut croire que nous étions dans le vrai, puisque les premières fissures dans la machine pourtant bien rodée de Blizzard commencent à apparaître.

En effet, Jay ‘Sinatraa’ Won, la star de l’équipe San Francisco Shock, avait été nommé MVP pour la ligue Overwatch 2019, vient d’annoncer qu’il quitte le jeu de Blizzard. Pire encore pour le studio, il va rejoindre le concurrent direct qu’est Valorant, en faisant son entrée sur la scène compétitive chez les Sentinels. Riot Games avait justement annoncé il y a peu mettre l’accent sur les partenariats et leur récompense, le joueur ayant affirmé que des contrats sponsors beaucoup plus avantageux lui ont été proposés à son départ. Il évoquait depuis quelques temps déjà sa lassitude vis-à-vis d’Overwatch, avançant des raisons comme le lock en 2-2-2, ou encore le système de bans peu populaire introduit récemment.