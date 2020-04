Uber perd son directeur technique et pourrait licencier 20% de ses employés

D’après une déclaration d’Uber, Thuan Pham, directeur technique de la firme présent depuis 2013, va quitter la firme. Il s’agit d’un des derniers vestiges parmi les cadres ayant dirigé la firme sous l’ère Kalanick, qui voit son départ se produire dans un contexte bien difficile pour l’entreprise. En effet, selon The Information, la société serait en train de penser sa restructuration afin de baisser considérablement ses coûts de fonctionnement, ce qui signifie habituellement qu’une charrette de licenciements se prépare. On parle en l’occurrence de près de 20% de son personnel, soit plus de 5.000 employés, qui prendrait la porte.

Même si aucune décision n’a encore été prise ou annoncée, un porte parole de la firme a fait une déclaration qui n’est pas bien rassurante pour les travailleurs concernés : « Comme vous vous en doutez, l’entreprise étudie tous les scénarios possibles pour s’assurer que nous sortirons de cette crise dans une position plus forte que jamais. » Fragilisé par le coronavirus et les mesures de confinement dans le monde, Uber va en effet devoir chercher des solutions concrètes pour s’assurer une survie sur le long-terme.