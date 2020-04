Après les fuites sur le prochain casque VR d’Oculus, nom de code « Del Mar » en interne, c’est au tour du contrôleur de faire parler de lui. Le périphérique a passé une tête dans la dernière version du firmware de l’Oculus Quest, ce qui laisse d’ailleurs entendre au passage que le Del Mar pourrait bien être l’autre nom de l’Oculus Quest 2. Les informations récupérées dans le Firmware dévoilent les spécifications générales de l’Oculus Jedi (sans doute un autre nom de code), soit les contrôleurs VR qui ont de fortes chances d’accompagner le casque Oculus « Del Mar » à sa sortie.

L’Oculus Jedi disposerait d’un stick analogique au niveau du pouce, d’une gâchette, et de 4 boutons (A,B,X et Y), une description qui s’avère très proche (pour ne pas dire identique) à la fiche technique des contrôleurs Oculus Touch (compatibles Rift, Rift S et Quest). La nouvelle génération de contrôleurs Touch disposerait néanmoins d’un système de retour haptique et d’un tracking amélioré. Des détails supplémentaires seront sans doute fournis lors de la conférence virtuelle F8 2020 programmée par Facebook les 5 et 6 mai prochains.