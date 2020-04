WatFly Atlas : l’avion électrique futuriste qui se pose… sur ses ailes

Conçu par deux étudiants de l’université Waterloo (Canada), le WatFly Atlas est un avion électrique de type adav (rotors basculants) qui repose directement sur son empennage (design tail-sitter). L’emplacement des deux empennages du WatFly Atlas donne ainsi l’impression que l’avion décolle les ailes au sol et atterrit aussi sur ses ailes !

Les empennages du WatFly Atlas sont au contact du sol lors du décollage, et aussi lors de l’atterrissage

L’engin monoplace décolle bien sûr à la verticale (les rotors orientés vers le haut) et vole ensuite à la vitesse maximale de 200 km/h avec les rotors orientés à l’horizontale. Le poids de l’engin à vide n’est que de 129 kilos, ce qui permettrait d’atteindre l’autonomie respectable d’une heure (ce qui se situe dans le haut du panier pour un monoplace volant électrique). Un système de cardan intégré à la cabine du pilote garantit une stabilité « plane » quelle que soit l’orientation des ailes.

L’autre atout de « taille » du WatFly Atlas est sans doute sa grande compacité (4,6 mètres d’envergure et 2,5 mètres de hauteur), ce qui permettra de le « ranger » dans un grand garage. Last but not least, le WatFly Atlas rentre dans la catégorie des véhicules aériens ultra légers, ce qui signifie, aux Etats-Unis du moins, qu’il ne sera pas nécessaire de disposer d’une licence pour le piloter. En revanche, il sera impossible de voler avec cet engin au dessus des zones urbaines. La startup WatFly envisage de commercialiser son adav dès l’an prochain au prix de 150 000 dollars.