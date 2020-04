Pour Digitimes, les ventes de smartphones devraient chuter de 15% en 2020

Jamais à cours d’une prévision, DigiTimes a sorti sa petite calculette pour nous livrer une information… qui n’étonnera pas grand monde. Selon le site taiwanais en effet, les ventes de smartphones devraient chuter de 15% durant l’année 2020, une dégringolade inédite depuis le lancement du premier iPhone (2007). Les trois leaders du marché Samsung, Apple et Huawei ont déjà annoncé des résultats en baisse, mais la tendance baissière est constatée chez tous les fabricants, y compris ceux qui résistent un peu mieux que prévu à la crise (Samsung, Xiaomi, voire Apple dans une certaine mesure). DigiTimes toujours rapporte qu’Apple a diminué sa production d’iPhone 11/11 Pro pour le second et le troisième trimestre 2020.

La pandémie de Coronavirus est bien sûr la principale responsable de cette crise du secteur, de très nombreux acheteurs préférant annuler ou différer leurs achats non-essentiels dans un contexte de confinement mondial. La longue phase de « déconfinement » permettra t-elle un rebond du marché mobile ? Encore faudra t-il qu’il n’y ait pas de seconde vague…