Vivo dépasse Samsung sur le marché du smartphone… en Inde

Le marché du smartphone en Inde connait un bouleversement des rapports de force entres les poids lourds du secteur. Sur le Q1 2020, le top 5 des fabricants affiche plusieurs changements de taille ; ainsi, Vivo dépasse Samsung (-13,7%) et se positionne à la seconde place du marché (+48,9% et 19,9% de Pdm), derrière les 30,6% de Pdm de Xiaomi (+8,4% sur le trimestre). En à peine un an, Samsung est donc passé de la première à la troisième place du marché indien, une baisse d’influence qui s’explique principalement par l’agressivité tarifaire de Xiaomi et Vivo. Il y a aussi du changement à la quatrième place de ce top 5, désormais occupée par Realme. Le fabricant chinois dépasse en trombe Oppo grâce à une croissance mirifique de 200% d’une année sur l’autre (et une Pdm de 11,7%, contre 4,5% l’an dernier) ! Oppo continue pourtant de progresser (+22,4% sur la période), mais le TGV Realme va décidément beaucoup trop vite.

En revanche, hormis ces 5 marques dominantes, le reste du secteur est à l’agonie et enregistre une baisse globale des ventes de 34,6% (pour seulement 2,8 millions d’unités écoulées), un signe que le marché indien du smartphone est en train de fortement se contracter autour d’un nombre restreint de fabricants. Le top 5 indien cumule ainsi 91,5% de Pdm !