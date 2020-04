Les réseaux sociaux arrivent sur Tropico 6 avec le DLC Spitter

Tropico 6, le simulateur de république démocratique, va passer en mode ultra-connecté. En effet, son dernier DLC, Spitter, vient ajouter une nouvelle fonctionnalité colossale : El Presidente va maintenant avoir accès à une parodie d’un certain réseau social où tous les experts du monde se retrouvent pour expliquer la vie en 280 caractères ou moins. Et à l’image de certaines personnalités politiques, il va ainsi accéder à de nouvelles méthodes pour atteindre une célébrité et une fortune inégalables et surtout, au grand dam de la population, ne prendra pas un jour de congé sur la plateforme.

Les développeurs ont vraiment poussé la parodie jusqu’au bout : publications insensées jusqu’au shitposting absolu, collaborations avec les stars du réseau, noms d’oiseaux en tous genres… On s’y croirait tant les filtres ont disparu, tout comme la politique moderne qui s’exprime sur ces plateformes. Entre théories alternatives qui flirtent avec le complotisme et certains tags comme « RealDonaldo » ou « KimiUno », il devient de plus en plus difficile de différencier le pastiche de notre pauvre réalité. C’est donc une réussite, puisque la franchise a toujours visé cette fine ligne entre les deux. L’extension est disponible sur toutes les plateformes pour 8.49€.