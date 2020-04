SEGA va offrir Shogun Total War 2

Un nouveau studio rejoint la liste d’éditeurs et développeurs qui veulent tout faire pour que notre confinement se passe le mieux possible. En effet, The Creative Assembly et SEGA vont offrir la semaine prochaine Shogun Total War 2, issu de leur célèbre licence de jeux de stratégie. Pourquoi un jeu vieux de neuf ans devrait vous intéresser plus que les autres? Parce qu’il s’agit probablement d’un des meilleurs titres de la licence, voire du genre: graphiquement bien vieilli, on y trouve également une intelligence artificielle très compétente, que ce soit sur les champs de bataille ou sur la carte du monde.

Ainsi, il sera possible de le récupérer gratuitement (et de le garder pour toujours) à partir de lundi 27, et ce jusqu’au premier mai. Le studio en profite également pour tenir des soldes sur ses autres titres de la franchise. Et même si Warhammer, Three Kingdom et Rome ne seront pas de la partie, le reste du catalogue est tout de même assez impressionnant, on ne trouve pas grand chose à jeter dans Total War.