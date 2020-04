160 000 comptes Nintendo hackés, les données personnelles ont été récupérées

Nintendo prend la parole sur le hack des comptes : 160 000 de comptes ont connu des accès non autorisés ces derniers temps. Les hackers ont profité d’une faille au niveau du Nintendo Network ID et ont pu obtenir les identifiants et mots de passe des comptes. Les pseudos, dates de naissance, pays et adresses e-mail des joueurs ont pu être obtenus également.

Voici ce que Nintendo annonce :

Nous poursuivons notre enquête à ce sujet, et souhaitons assurer à nos utilisateurs qu’il n’y a à l’heure actuelle aucun élément indiquant que nos bases de données, serveurs ou services aient pu être compromis. Dans le cadre de notre enquête, nous avons également suspendu la possibilité de se connecter à un compte Nintendo en utilisant un identifiant Nintendo Network. Toutes les autres options demeurent disponibles. De plus, nous avons par mesure de précaution réinitialisé les mots de passe des utilisateurs pour lesquels nous avons des raisons de croire qu’une connexion non autorisée à leur compte a pu avoir lieu. Les utilisateurs concernés en seront bientôt informés par e-mail.

Le groupe invite fortement ses utilisateurs à activer la validation en deux étapes sur leur compte pour renforcer la sécurité. Ce discours est vrai pour tous les comptes en ligne et pas seulement le compte de Nintendo. « Nous présentons à tous nos clients nos plus sincères excuses pour les désagréments occasionnés, et nous vous assurons que nous continuons à tout mettre en œuvre pour préserver la sécurité des données de tous nos utilisateurs », conclut Nintendo.

Récemment, des joueurs Switch ont remarqué des achats non autorisés avec leur compte Nintendo. C’était notamment des achats dans le jeu Fortnite.