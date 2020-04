Le concert virtuel de Travis Scott sur Fortnite a rassemblé 12,3 millions de spectateurs !

Ce n’était pas la première fois que Fortnite accueillait un concert virtuel, mais le show ASTRONOMICAL LIVE EVENT de Travis Scott a fait littéralement « péter » les compteurs, avec près de 12,3 millions de spectateurs rassemblés pour l’évènement ! Travis Scott fait donc mieux que le DJ Marshmello, qui avait rassemblé l’an dernier un peu plus de 10 millions de personnes lors de son propre concert « Fortnite ».

Particulièrement spectaculaire, le show virtuel de 10 minutes nous a dévoilé le rappeur au format « géant », ce dernier étant mis en valeur par des décors 3D improbables et une multitude d’effets lumineux ou de textures. Les fans ont même eu droit à une chanson inédite enregistrée en duo avec le chanteur Kid Cudi. Il est à noter que la plupart des spectateurs ont regardé le concert sur YouTube ou sur la plateforme Twitch, mais de nombreux joueurs s’étaient tout de même donné rendez-vous dans Fortnite pour partager ce moment.

D’autres concerts-Fortnite de Scott sont prévus, dont un qui s’est terminé il y a quelques dizaines de minutes et trois autres encore programmés le samedi 25 avril à 6 heures et 17 heures et le dimanche 26 avril à minuit.