Intel va bientôt sortir ses processeurs Tiger Lake

L’architecture graphique Intel Xe pourrait arriver plus vite qu’on ne le pense. Le PDG de la firme lui-même vient de l’annoncer : la prochaine gamme de processeurs Tiger Lake est prévue sur les marchés pour « mi-2020 ». A une semaine du mois de mai, cela signifie que leur arrivée devrait se faire d’ici quelques mois au plus tard. Pensé principalement pour des applications sur ordinateurs portables, aucune information concernant un éventuel passage sur PC de bureau n’ayant filtré, ces nouveaux processeurs pourraient bien lancer Intel directement en compétition avec AMD et Nvidia grâce à cette nouvelle architecture.

Malgré toutes les annonces de son concurrent direct AMD au niveau des processeurs à venir, la firme ne semble pas inquiétée. Avec plus de 800 millions de dollars au dessus des projections pour le premier trimestre, Intel reste optimiste, d’autant plus qu’avec cette nouveauté, sa place sur le marché se verra consolidée. En plus des nouvelles capacités graphiques, l’entreprise a développé de nouvelles fonctions, mais surtout une sécurité revue. Ce qui ne sera pas du luxe, avec les nombreuses vulnérabilités exploitées ces dernières années à cause de composants Intel.