Voilà une découverte qui pourrait s’avérer aussi impressionnante qu’utile : une équipe de professeurs en ingénierie de l’Université du Michigan vient de mettre au point une sorte de baguette projetant du plasma froid, qui pourrait d’après eux servir à nettoyer et rendre des environnements stériles en des temps records. En effet, l’appareil, qui n’est pas sans rappeler toutes proportions gardées certains effets spéciaux de science-fiction ou encore les fusils à protons des Ghostbusters, serait capable de détruire purement et simplement toute forme de bactérie ou de virus présent sur une surface donnée.

Le fonctionnement de l’appareil est résumé comme suit : le plasma est produit en envoyant du gaz à travers un champ électrique, retirant ainsi les électrons des molécules pour les « casser ». On se retrouve ainsi avec « une soupe d’atomes chargés et de fragments de molécules », pour reprendre les mots des chercheurs, et les ions à base d’oxygène dans le plasma retirent le carbone des virus et bactéries, les détruisant ainsi. Avec la grande variété de surfaces sur lesquelles ce processus est efficace, sa rapidité, et le fait qu’aucun résidu toxique ne soit laissé, les hôpitaux pourraient voir là une aubaine. De plus, l’équipe est convaincue qu’en modifiant la composition du gaz, il deviendra possible à terme de cibler avec précision certaines bactéries ou virus. L’appareil n’est pas prévu pour tout de suite et l’attente jusqu’à son arrivée sur les marchés pourrait se compter en année, mais il s’agit là d’un outil très prometteur.