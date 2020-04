One Punch Man : Sony travaille sur une adaptation ciné en live-action

L’animé déjà culte One Punch Man aura droit lui aussi à son adaptation ciné en live-action. Sony vient d’annoncer la bonne nouvelle, l’écriture du projet étant confiée au duo Scott Rosenberg et Jeff Pinkner, à qui l’on doit les scénarios de… Venom et des deux derniers films Jumanji (ce qui nous laisse un peu plus que sceptique). La production du film est assurée Avi Arad (L’Incroyable Hulk, Iron Man, Spider-Man, etc.). Adapté du manga de Yūsuke Murata, la série animée One Punch Man raconte les aventures mouvementées de Saitama, un jeune homme doté d’un poing superpuissant capable de terrasser n’importe quel ennemi en un seul coup. La quête de Saitama, c’est donc celle d’un super-héros désœuvré par son invincibilité qui recherche un adversaire à sa taille (pas facile la vie…). Les deux premières saisons de One Punch Man sont actuellement disponibles sur Netflix.

Sur les réseaux sociaux, les spéculations vont bon train sur le nom de l’acteur qui incarnera le chauve surpuissant : Dwayne Johnson, Vin Diesel, Jason Statham, qui encore ?