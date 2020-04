Coronavirus : le robot Spot en soutien de la télémédecine dans un hôpital de Boston

Le célèbre robot quadrupède Spot vient d’être enrôlé dans l’un des centres hospitaliers de Boston, le Brigham And Women’s Hospital of Harvard University. Le robot conçu par Boston Dynamics (une division du géant japonais Softbanks) épaulera les médecins hospitaliers pour des tâches de télémédecine auprès de patients infectés par le COVID-19. Spot est équipé d’une tablette (un iPad sur la photo) afin de garantir une communication simplifiée – et surtout à distance – entre le patient et le médecin. L’hôpital de Boston utilise les compétences de Spot depuis une dizaine de jours, et ce dernier a déjà largement aidé à trier les malades COVID et non-COVID.

Les employés « remplacés » sur le terrain par Spot peuvent ainsi être réaffectés à des tâches nettement plus urgentes au sein de l’hôpital, un atout précieux en ces temps de pandémie. Les ingénieurs de Boston Dynamics ne veulent pas s’arrêter là et travaillent déjà sur une modèle « custom » du robot Spot capable de prendre la température, de mesurer la saturation en oxygène ou de calculer la fréquence respiratoire grâce à une caméra thermique.