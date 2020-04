YouTube Originals lance du contenu dédié au COVID-19

YouTube Originals, la division dédiée à la production chez le géant des vidéos en ligne, est actuellement en train de travailler à la conception massive de contenu lié au COVID-19. On devrait trouver une grande variété de contenu, des classiques vidéos éducatives aux danses chorégraphiées pour l’occasion. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’avec des stars comme Ken Jeong et Joseph Gordon-Levitt, la plateforme n’a pas eu peur d’investir. Un de ces shows est d’ores et déjà en ligne, tandis que les autres devraient être disponibles d’ici la fin du mois de mai.

Ainsi, on peut dès aujourd’hui regarder Money Talks : Taxes, où des experts répondent à des questions concernant les impôts et les « stimulus checks », chèques exceptionnels que les habitants des Etats-Unis ont reçu pour tenir le choc pendant la crise du coronavirus. Le 7 mai, c’est Celebrity Substitutes qui sera lancé : on pourra y voir des célébrités comme Bill Nye ou Terry Crews venant donner des cours à des élèves de lycée sur divers sujets, comme la biologie ou encore le code. YouTube a également annoncé travailler sur du contenu dédié aux enfants plus jeunes, qui devrait donc arriver sur YouTube Kids.