Call of Duty : Mobile va avoir droit à son premier tournoi international

Après avoir fait un port décent de sa plus célèbre franchise sur mobile, Activision va miser gros sur Call of Duty: Mobile. En effet, l’éditeur vient d’annoncer le premier tournoi dédié à ce titre, avec un million de dollars à la clé. Les phases de qualification commenceront le 30 avril à venir, et dureront jusqu’au 24 mai. Pour participer, il suffit d’ici là d’être classé au moins au niveau vétéran. Ensuite, durant cette période, il faudra gagner au moins 80 points sur les dix premiers matchs joués par week-end pour passer à la deuxième étape.

Et le tournoi devra se faire dans les mêmes conditions pour tout le monde, les accessoires étant interdits. Aussi, pas de manettes, ou encore de clavier souris pour les petits malins qui auraient eu l’idée de lancer le jeu sur émulateur. Il s’agit réellement d’un tournoi aux commandes tactiles, sauf cas exceptionnels qui impliquent une décision et une déclaration particulières du studio. Activision devrait révéler la suite des événements dans les semaines à venir, notamment en ce qui concerne la deuxième phase et les détails des prix à gagner.