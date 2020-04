Netflix vise un emprunt d’un milliard de dollars pour plus de contenu original

Entre une pandémie qui a augmenté considérablement les abonnements et l’utilisation de Netflix, et son documentaire Tiger King qui a connu un succès phénoménal égalant celui de Stranger Things, la plateforme en ligne sort pour l’instant gagnante de la période de confinement. Et le géant du streaming ne compte clairement pas s’arrêter là, puisque Reuters a rapporté que Netflix cherche actuellement à lever 1 milliard de dollars sous forme d’emprunt, afin de produire toujours plus de contenu, films comme séries originaux, mais aussi d’investir dans les domaines qui s’avèrent nécessaires.

Cependant, la décision n’intervient pas forcément au meilleur moment : malgré un premier trimestre record, Netflix voit ses studios de production interrompus par le COVID-19 à l’instar des autres grands acteurs de l’industrie. L’entreprise a cependant un avantage colossal, puisqu’elle n’a pas besoin de salles physiques pour continuer ses sorties, contrairement aux studios hollywoodiens, et pourra continuer à diffuser les productions déjà terminées. Pour peu que cette crise ne dure pas trop longtemps, la firme ne devrait pas être perdante sur le long-terme : la dernière production originale en date, Tiger Kings, a ramené près de 60 millions de nouveaux abonnements.