Vivaldi contient maintenant un bloqueur de trackers basé sur DuckDuckGo

Vivaldi, un des navigateurs web qui semblent intéressés par le concept de respect de la vie privée des utilisateurs, vient de déployer la mise à jour pour la version 3.0. La grande nouveauté n’est rien de moins qu’un bloqueur de trackers inclus et opérationnel directement, développé en collaboration avec DuckDuckGo. Ainsi, ce nouveau système partage la même liste de contenu bloqué que l’extension Privacy Essentials utilisée par DuckDuckGo, qui l’a conçue grâce à des données de son Tracker Radar, faisant régulièrement le tour d’Internet pour rester à jour vis-à-vis des trackers malveillants qu’il faudra éviter.

Vivaldi a également profité de l’occasion pour ajouter un bloqueur de publicités, également inclus de base. Cependant, il sera par défaut désactivé : pas de panique, il faudra seulement aller dans les paramètres pour l’activer. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, on marque également le lancement officiel de son application Android, se séparant donc de la beta qui dure depuis septembre. Elle contiendra également ce nouveau bloqueur de trackers, et sera disponible au téléchargement pour tous les appareils sous Android Lollipop ou plus récent.