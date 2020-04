Le nouveau film Scooby-Doo arrivera directement en ligne

Alors que bon nombre de studios se voient contraints de ne pas pouvoir diffuser leurs nouveautés dans les salles de cinéma, confinement oblige, ils ont dû trouver quelques méthodes pour sauver les meubles. La principale, plutôt que de retarder ces sorties, consiste à les annuler tout simplement, pour mettre les films directement sur les plateformes en ligne. C’est ici le cas pour Scoob!, le nouveau film sur les aventures de Scooby-Doo, qui sera disponible à la location aux US pour 19.99$, ou à l’achat pour 24.99$, et ce dès le 15 mai. Cependant, il ne devrait pas être possible de le streamer tout de suite, un contrat étant en cours avec HBO Max.

Ann Sarnoff, PDG de Warner Bros, a tenu à expliquer la décision du groupe : la crise du coronavirus aurait poussé le studio à « penser de façon créative et plus d’adaptation quant à la distribution de son contenu. » Ces procédés sont historiques dans le milieu, puisqu’un film reste habituellement à l’affiche pour deux à trois mois en moyenne aux Etats-Unis. Et Warner Bros n’est pas le premier à changer sa façon de diffuser : Universal a passé Trolls World Tour directement en VOD, Paramount a vendu The Love Birds à Netflix, et Disncoronaey va sortir Artemis Fowl sur sa plateforme de streaming.