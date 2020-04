Xbox Series X : un nouveau logo, des rumeurs, et le troll de l’Xbox Series XXL

Les infos se bousculent autour de la Xbox Series X et de sa petite sœur la Xbox Series S. Si l’on en croit les fins limiers de Windows Central, la Xbox Series S pourrait même être dévoilée durant le mois de mai. Cette nouvelle console disposerait d’une puissance de calcul de « seulement » 4 Tflops (3 fois moins que la Series X donc) mais les temps de chargements seraient réduits (merci le SSD) et l’affichage ray tracing toujours présent (il ne faudra pas compter sur de l’affichage path tracing tout de même, restons sérieux…). Microsoft pourrait aussi profiter de sa conférence en ligne Xbox Series S pour dévoiler un nouveau casque audio gaming sans fil.

Microsoft has trademarked a new Xbox Series X related logohttps://t.co/BUX4r4HkVg pic.twitter.com/emRVX7mpAb — Nibel (@Nibellion) April 22, 2020

De son côté, la Xbox Series X a droit à un nouveau logo noir sur fond blanc ou blanc sur fond noir. Rien n’indique cependant que ce logo concernera bien la version commerciale de la console. Enfin, IGN s’autorise le troll de la semaine avec sa parodie Xbox Series XXL, une console qui a « Juste une chiée de ports », un « putain d’énorme bouton d’allumage », « des Leds de taille industrielle », « des graphismes plus grandioses », « Une alimentation électrique intégrée massive passant de 0 à 60FPS en 2 secondes », et même « un système de recharge manette 5G sans fil ». On attend avec impatience la parodie sur la PS5 et son « SSD-magique mieux meilleur moins bon que le plus puissant des GPUs ».