LarkBox de Chuwi : un véritable PC Intel sous Windows 10… pas plus gros qu’une pomme !

La LarkBox de Chuwi ne fera sans doute pas tourner Doom Eternal en 120 fps, mais ce vrai PC Windows 10 a pourtant un atout maitre, soit des dimensions absolument lilliputiennes (61 x 61 x 43 mm) ! Pas plus grand qu’une pomme donc, mais tout le nécessaire pour afficher de la 4K sans oublier une belle panoplie de ports. Le processeur Intel est un Celeron N4100 à cadence variable épaulé par 6 Go de RAM, et il y a même un petit ventilo au dessus pour dissiper la chaleur !

La capacité de stockage culmine à 128 Go (ce qui est plutôt pas mal pour un encombrement aussi faible) et l’on compte pas moins de 6 ports disposés de part et d’autre du petit cube (2xUSB Type-A, 1xUSB Type-C, 1xHDMI, 1xmicroSD et un port Jack pour le casque audio). Le Wi-Fi 802.11ac et le Bluetooth 5.0 complètent la fiche technique finalement très correcte de ce nano-PC qui en a suffisamment sous la barre de RAM pour faire tourner Windows 10 sans problèmes. Le fabricant n’annonce pas encore de tarif, mais à priori, ce dernier devrait être aussi petit que les dimensions du bouzin.