Aux Etats-Unis, Facebook supprime des évènements anti-confinement

Malgré des dizaines de milliers de morts en l’espace de quelques semaines, les Etats-Unis s’apprêtent à vivre des moments « compliqués » : les mesures de confinement, pourtant beaucoup plus « relâchées » que dans nombre de pays européens, sont déjà critiquées par un pourcentage important de la population américaine (33% environ)… et par Donald Trump en personne ! Ces citoyens américains en colère (et souvent ralliés à des thèses complotistes) ont même décidé d’organiser des manifestations anti-confinement dans plusieurs états américains.

Plusieurs évènements Facebook ont été créés afin d’organiser ces manifestations, mais Facebook veille au grain et aurait déjà supprimé les évènements prévus dans les états du Nebraska, du New-Jersey et de Californie. Bon prince, Facebook explique que les évènements anti-confinement seront supprimés si ces derniers vont à l’encontre des mesures sanitaires préconisées par les différents états. En d’autres termes, si l’organisation d’une manifestation anti-confinement conduit à ne pas respecter les mesures de distanciation sociale prévues par l’état fédéral, l’évènement lié sur Facebook passera à la trappe.