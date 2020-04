Samsung Galaxy Fold 2 : une fuite dévoile les nouveautés des écrans

Samsung prépare le Galaxy Fold 2 et le smartphone pliable devrait normalement voir le jour cet été avec le Galaxy Note 20. Des détails au sujet des deux écrans ont justement été dévoilés par Ross Young, dirigeant du cabinet Display Supply Chain Consultants.

Galaxy Fold 2 leak – Front Display

•Size: 6.23”

•Resolution: 2267 x 819

•Refresh Rate: 60Hz

•Backplane Technology – LTPS

— Ross Young (@DSCCRoss) April 20, 2020

Le premier écran aurait une taille de 6,23 pouces avec une définition de 2 267 x 819 pixels, un affichage de 60 Hz, une dalle LTPS et un trou pour venir loger l’appareil photo. On devrait donc se retrouver avec un long écran. Quant au second écran, il ferait 7,59 pouces, aurait une définition de 2 213 x 1 689 pixels, 372 pixels par pouce, un affichage de 120 Hz et une dalle LTPO. À titre de comparaison, le premier Galaxy Fold a un écran de 4,6 pouces (1 680 x 720 pixels) et un autre écran de 7,3 pouces (2 152 x 1 536 pixels).

Galaxy Fold 2 Leaks

Main Display

•Size: 7.59”

•Resolution: 2213 x 1689

•DPI: 372

•Refresh Rate: 120Hz

— Ross Young (@DSCCRoss) April 20, 2020

Ben Geskin propose un concept basé sur les dernières rumeurs qui dévoile à quoi pourrait ressembler le Galaxy Fold 2 :