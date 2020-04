Facebook Gaming vient concurrencer Twitch et YouTube avec une application

Facebook a réellement envie de se faire une place dans le monde du jeu vidéo et tout particulièrement dans celui du streaming. C’est pour cette raison que le réseau social s’investit un peu plus aujourd’hui avec Facebook Gaming qui débarque sur mobile.

L’objectif est très clair : concurrencer Twitch et YouTube qui sont les leaders sur le marché du streaming pour le jeu vidéo avec beaucoup de joueurs qui diffusent leurs parties en direct et encore plus de personnes qui les regardent. Facebook Gaming permet de voir les streams de joueurs, ainsi que diffuser soi-même sa partie pour qu’elle soit visible par tous.

Un point positif est que Facebook Gaming est disponible gratuitement au téléchargement et n’intègre pas de publicité… pour l’instant du moins. L’alternative de Facebook est de laisser les spectateurs acheter des « stars », une monnaie virtuelle pour aider les personnes qu’ils regardent jouer. Facebook prend une commission sur chaque achat.

L’application Facebook Gaming est disponible gratuitement au téléchargement sur le Play Store pour Android. Les utilisateurs avec un iPhone devront attendre un petit peu : Facebook dit avoir soumis la version iOS à Apple, mais le fabricant ne l’a pas encore approuvée. Elle fera bientôt son apparition sur l’App Store.