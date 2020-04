Alibaba compte investir 26 milliards d’euros pour le cloud

Le cloud est de plus en plus important de nos jours et c’est pour cette raison que des investissements conséquents doivent être faits pour répondre à la demande. Alibaba annonce son intention d’investir 200 milliards de yuans (26 milliards d’euros) pour son propre cloud afin de rivaliser avec Google, Microsoft et Amazon.

Cette somme va être déboursée progressivement au fil des trois prochaines années, annonce le groupe chinois. Il précise va consacrer ces fonds au développement de systèmes d’exploitation, de serveurs, de puces, de réseaux, tout en bâtissant un data center. « La pandémie de Covid-19 a exercé une pression supplémentaire sur l’ensemble de l’économie dans tous les secteurs, mais elle nous incite également à nous concentrer davantage sur l’économie numérique », déclare Jeff Zhang, le président d’Alibaba Cloud Intelligence.

Le cloud est devenu l’une des initiatives d’Alibaba qui connaît la plus forte croissance au-delà de la sphère traditionnelle du commerce en ligne. Les recettes de la division ont augmenté de 62% pour atteindre 10,7 milliards de yuans (1,4 milliard d’euros) au cours du dernier trimestre de 2019.

La solution de cloud d’Alibaba domine en Chine, mais pas à l’international où Amazon, Microsoft et Google sont devant. Comme on peut s’en douter, Alibaba veut les rivaliser, quitte à devenir le premier.