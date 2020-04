Chrome 81 : une faille critique découverte quelques jours après le lancement

Google a pris tout son temps pour distribuer une version stable de Chrome 81, mais il s’avère que le géant d’internet aurait finalement dû patienter encore un petit peu plus. 6 jours seulement après le début du déploiement de Chrome 81, Google annonce en effet avoir découvert une faille critique « Zero Day » dans le code du navigateur ! Que les utilisateurs ne s’inquiètent pas trop toutefois puisque Google propose déjà un correctif en ligne. La mise à jour est intégrée dans la dernière version téléchargeable de l’application (81.0.4044.113), et Google oblige à recharger cette version dans le cas où l’utilisateur tournerait avec la mauvaise version (celle qui contient la faille donc). Google ne fournit aucun détail précis sur la nature de cette faille critique, mais le descriptif de la mise à jour indique que la reconnaissance vocale est concernée. A noter qu’en raison de la pandémie de COVID-10, la prochaine grosse mise à jour (Chrome 82) a été purement et simplement annulée. Les modifications/évolutions qui étaient prévues pour cette version ont été reportées sur Chrome 83.