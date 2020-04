La NASA et SpaceX renverront un astronaute dans l’espace le 27 mai

C’est officiel, la NASA vient de l’annoncer sur Twitter : le 27 mai prochain, elle va renvoyer, en collaboration avec SpaceX, un appareil dans l’espace transportant des passagers humains. Et le moment est historique pour les deux agences, puisqu’il s’agira du premier envoi d’astronaute sur le sol américain depuis presque une dizaine d’années, mais également du premier vol transportant des passagers humains pour SpaceX. Ses appareils transportent en effet essentiellement du cargo pour le reste de ses opérations. Ce vol a une importance toute particulière : en cas de succès, ce sera le début de voyages fréquents en Crew Dragon vers l’ISS.

A l’origine, ce lancement Crew Dragon Demo-2 était prévu pour le 7 mai, et connaîtra donc un léger retard. Mais le report de dates n’est pas rare dans ce milieu, et compte tenu des circonstances exceptionnelles apportées par l’épidémie de COVID-19, on aurait pu s’attendre à bien pire. L’appareil effectuera son vol au sommet d’une fusée Falcon 9, et le lancement devrait s’effectuer à partir du complexe 39A du Kennedy Space Center, en Floride. Tous les tests ont apparemment été effectués avec succès, et on attend avec impatience de voir comment la mission va se dérouler.

BREAKING: On May 27, @NASA will once again launch American astronauts on American rockets from American soil! With our @SpaceX partners, @Astro_Doug and @AstroBehnken will launch to the @Space_Station on the #CrewDragon spacecraft atop a Falcon 9 rocket. Let's #LaunchAmerica 🇺🇸 pic.twitter.com/RINb3mfRWI

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) April 17, 2020